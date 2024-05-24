西班牙海灘勝地餐廳建築坍塌 至少4死16重傷

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（中央社馬德里23日綜合外電報導）西班牙警方表示，熱門旅遊景點巴利亞利群島（Balearic Islands）的帕爾馬（Palma de Mallorca）海灘上一棟2層樓餐廳建築今天突然坍塌，造成至少4人喪命、16人受傷。

路透社報導，緊急救護單位在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X上表示，有7名傷者「傷勢非常嚴重」，還有9人重傷，他們分別被送往帕爾馬市區幾間醫院救治。

當地警方發言人當地時間約莫午夜時分告訴西班牙國家廣播電台（RNE）說，緊急應變人員的搜救工作正在收尾，也正在確保事故地點一帶的安全。

緊急救護單位表示，事發後，消防人員和警方陸續趕抵現場，當局也找來一些心理學家。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在X上表示：「我正密切關注帕爾馬海灘上發生嚴重坍塌事件的後續發展。」

桑傑士指出，他已和地方及區域當局談過，還說政府已經準備好要用所有「必要方式和部隊」來協助救災。

他說：「我要向罹難者家屬致哀，也祝福傷者早日康復。」

西班牙國家電視台（TVE）畫面可見消防人員在晚間11時30分左右努力清除梅杜沙海灘俱樂部（Medusa Beach Club）區域，現場還有救護車待命。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1130524