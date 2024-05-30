中國對多項航空航太裝備技術 實施出口管制

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（中央社台北30日電）中國有關部門今天公告，對航空航太發動機、燃氣渦輪發動機以及超高分子量聚乙烯纖維的裝備、軟體及技術，實施出口管制，自2024年7月1日起實施。公告稱，這是為了維護國家安全利益、履行防擴散等國際義務。

中國商務部官網30日下午發布「商務部 海關總署 中央軍委裝備發展部2024年第21號 關於對有關物項實施出口管制的公告」。

公告稱，根據中國的出口管制法、對外貿易法、海關法有關規定，「為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務」，經國務院、中央軍委批准，決定對下列物項實施出口管制，未經許可，不得出口：

（一）航空航太結構件及發動機製造相關裝備及軟體、技術。專門設計用於鈦、鋁及其合金超塑成形∕擴散連接的工具、模具、夾具等工藝裝備。

（二）燃氣渦輪發動機∕燃氣輪機製造相關裝備及軟體、技術。涉及高温合金、超合金的物項。

（三）航太服面窗相關裝備及軟體、技術。

（四）超高分子量聚乙烯纖維相關物項。包括設計圖紙、工藝規範、工藝參數、加工程式、模擬數據等。

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公告稱，中國商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內做出准予或者不予許可的決定。對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，商務部會同有關部門報中國國務院批准。

公告並提到，由超高分子量聚乙烯纖維製成的防彈頭盔、防彈衣、防彈插板、防彈板（防彈裝甲板、複合防彈板）等防護裝備，以及用於製作防護裝備的超高分子量聚乙烯纖維無緯布靶板的出口，按照中國的軍品出口管理條例有關規定執行。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130530