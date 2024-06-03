中國大學入學考試在即 多地要求娛樂場所暫停營業

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（中央社台北3日電）據澎湃新聞今天報導，中國高考（大學入學考試）即將登場，多個地方政府近期陸續發布通知，要求網咖、舞廳、KTV等娛樂場所暫停營業，有些地區甚至祭出網咖斷網及禁止工地施工等強硬手段。

甘肅隴南市西和縣文體廣電和旅遊局日前發出通知表示，6月2日8時至6月9日20時，縣內所有KTV、網咖、酒吧等文化娛樂場所全部禁止營業，停業期間各網咖、KTV、酒吧等場所業者不得以任何形式經營；期間西和縣的電信部門將對縣城轄區內所有網咖停止提供網路服務訊號。

甘肅天水市秦安縣文體廣電和旅遊局日前也發布通知推出一系列規定，包括高考、中考期間將暫停一切文化歌舞娛樂活動；規範廣場舞蹈隊不得攜帶音響設備到距考點、居民住宅區、考生集中住宿的旅館等附近組織廣場舞活動；及規定各KTV、網咖等暫停營業，並履行向顧客告知和勸說義務。

江西宜春市萬載縣文化廣電新聞出版旅遊局通知則規定特定期間內，縣城內的歌廳、舞廳、遊戲廳等娛樂場所須控制音量且營業時間不得超過晚上10時。另外，兩考期間縣城內歌廳、舞廳、遊戲廳等娛樂場所一律停止營業，若違反規定擅自營業一律從重處理。

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此外，福建屏南縣政府通告要求，6月5日至9日、6月18日至21日，這段期間除了縣城區各類卡拉OK、歌舞廳、影劇院、遊藝廳、網咖等娛樂場所停止營業，還規定縣城區各類建築工地、板材加工廠及住宅裝修等作業需停止施工。

此舉引起諸多中國網友在社群平台微博上討論，有人回應網咖、娛樂場所的合法經營權沒有獲得保障，以「疫情後遺症」暗喻此舉為地方政府疫情後強橫管制手法的延續，也有網友以揶揄口吻表示，「可能是領導的孩子今年高考了」、「建議全國停業三天，保障高考學子。」（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130603