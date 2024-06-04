香港明報：六四遺下歷史傷痛 需要撫平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港4日電）今天是1989年北京「六四事件」35週年，香港明報發表社評，強調「六四事件」所遺下的歷史傷痛，仍然需要撫平。

社評表示，北京當局近年強調，對1989年春夏之交所發生的事「早有定論」，惟回顧歷史，由早期的「反革命暴亂」到後來的「政治風波」，當局對事件的定性，亦有調整。

社評指出，當年北京民眾走上街頭，都是出於一片丹心，不應該否定他們的愛國情懷；「六四事件」不少死難者是無辜百姓，即使當局對這場「嚴重政治風波」早有定論，依然可以還死者及家屬一個公道。

社評分析，近年世界格局彷彿回到冷戰時期，大國鬥爭激烈，「反華勢力假借民主人權之名，操作六四週年議題，劃清界線有其必要」。

然而，這個日子依然值得抱着愛國家愛民族之心去紀念，重提舊事不是為了挑動仇恨或「軟對抗」，而是希望當局直面歷史，撫平「六四事件」遺留下來的傷痛。

而過去10多年，先後有當年核心人物在境外出版回憶錄，就「六四事件」講述他們的版本，各人說法不一，甚至互相矛盾；部分死者家屬雖然垂垂老矣，但至今仍然耿耿於懷，一大原因就是很多史實仍然不清不楚。

社評認為，中共並非沒有糾正歷史重大錯誤的傳統。文革後，鄧小平、胡耀邦平反了大量冤假錯案，更否定了文化大革命；百年歷史決議更將文化大革命定性為「十年內亂」，是「最嚴重挫折」、「教訓慘痛」。

社評最後表示：「談歷史就是為了向前看。今天，國家穩定富強，面對複雜的國際形勢也更有自信，當局實有更大空間還原真相撫平傷痛。」

另外，英文南華早報發表社論指出，過去35年，數以萬計市民每年此時都會以燭光悼念「六四事件」死難者。

但2019年的動亂令北京實施了香港國安法，基本法23條立法今年3月也通過了，現實上，香港的政治和法律環境都改變了。

此外，每年今日在維多利亞公園舉辦「六四事件」燭光晚會的香港市民支援愛國民主運動聯合會也已經解散。

社論表示，在香港，並非所有人與支聯會悼念「六四」鎮壓的立場一致， 許多人只想簡單悼念在這次事件中的死難者；許多港人對「六四事件」的情緒仍然揮之不去，市民應該獲准悼念，但如果他們悼念的話，就必須守法。

社論表示，香港畢竟是法治社會，而今天是回憶、深思與希望向前並行的日子。（編輯：陳鎧妤）1130604