中國國務院擬禁地方政府給企業上市獎勵金

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（中央社台北18日電）中國司法部、財政部等起草徵求意見稿，擬規範證券公司等中介機構涉及企業上市的相關行為，並擬定地方政府不得提供企業上市獎勵。有專家表示，此舉明令叫停上市獎勵金，目前實施的上市獎勵政策恐面臨清理。

綜合證券時報、上海證券報等陸媒報導，中國司法部、財政部、證監會近日起草「國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（徵求意見稿）」（以下簡稱「規定」），加強監管中介機構服務的相關收費問題，並明確中介機構、發行人、地方政府的相關禁止性規定和處罰措施。

「規定」提出，地方各級政府不得以股票公開發行上市結果為條件，給予發行人或中介機構獎勵。若給予獎勵，應當予以追回，並由有關機關依法給予處分。

據新浪財經引述「市場資訊」報導，地方政府給予上市獎勵的情況在中國各地相當普遍，地方政府會按上市輔導、申報受理、獲批上市等不同環節，將獎勵分批次給上市企業。

如陝西省給予成功在上海、深圳、北京證券交易所和香港交易所上市的企業，一次性獎勵人民幣500萬元（約新台幣2100萬元）。

而北京市給予的上市獎勵金則相對多。若企業擬在中國主板、中小板上市，將獲得專項獎勵資金1200萬元，若在香港、那斯達克等交易所成功上市，則可獲得一次性專項獎勵資金600萬元。

有專家認為，該規定明令叫停「上市獎勵費」，令已經推出並實施的上市獎勵政策很可能面臨清理，至於獎勵的追回時限、範圍和方式，還得等進一步的實施細則。

有業內人士表示，一些企業在「上市獎勵費」的激勵下，盲目進行IPO申報，有些公司在條件不夠的情況下，甚至造假來進行申報，擾亂正常的IPO秩序。實際上需要地方政府拿錢幫助的，是還未上市的企業。

此外，「規定」還明確規範證券公司保薦業務、會計師事務所審計業務，不得以股票公開發行上市結果作為收費條件，律師事務所為公司公開發行股票提供服務，則應由事務所統一收費，不得違反司法行政等部門的相關規定。

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「規定」指出，中介機構及其從業人員不得存在以下情況：在合同約定之外收取其他費用或以臨時加價等方式變相提高收費；透過簽訂補充協議或另行約定等方式規避監管收取費用；透過入股、獲取上市獎勵費等方式謀取不正當利益；其他違反國家規定的收費或變相收費行為。

相關人士介紹，中介機構在推動公司上市和融資的過程中，發揮「看門人」的作用，但部分中介機構在為公司公開發行股票等服務的過程中，存在收費與公司股票發行上市結果掛鉤，誘發財務造假、欺詐發行等問題，有必要完善相關制度，規範相關收費行為。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130818