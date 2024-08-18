中國海巡台海「巡航執法」 學者：消除管轄權空白

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（中央社記者謝怡璇台北18日電）中國福建海事局及東海救助局昨天至今天共同實施「巡航執法」。學者分析，在此次行動中，北京宣稱將「台灣淺灘」列入為巡邏範圍，恐間接造成管轄權膨脹至台海中線，意圖消除台灣海峽管轄權的空白。

今年2月金門快艇案後，中國大陸方面宣布在金門附近海域進行常態化「執法巡查」。儘管此一事件在7月底暫時告一段落，但陸方常態化的執法巡查沒有落幕，陸方又趁休漁結束開漁的時機，進一步宣稱在台海「巡航執法」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，此次行動原屬水上運輸安全作業，但是北京將「台灣淺灘」列入，將澎湖附近水域納為巡邏範圍，恐間接造成管轄權膨脹至台海中線，意圖將台海變成「準內海」，因為按照海洋法，台灣海峽不可能是內海，對方欲透過此種「偷渡」、「切香腸」的方式展現台海的管轄權，間接侵蝕中華民國主權，未來該類行動的頻率可能會增加，範圍也可能逐步擴大。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，中共這些行為是認為「我們是地方政府」，無權頒布管理台灣海峽交通的相關法律。「中共一方面是為了消除管轄地帶的空白，一方面是透過行動否認我們的法令」。

揭仲指出，自2022年6月後，中國大陸開始在台灣海峽推動法律戰，其要點是為了擁有台灣海峽絕大部分的管轄權，禁、限制水域在金門0214事件時取消，之後在「大進滿88號」一事上，消除台灣民眾以往身份上的特殊對待，釋放出台灣漁民視同大陸漁民來處理的訊號，逐漸在台灣海峽甚至是台灣海峽中線以東，建立行使管轄的事實。

中國福建海事局及東海救助局昨天至今天共同實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，由2艘海巡船及1艘救援船共同執行30.5小時，巡航總里程413海里（約765公里），主要任務包括巡查台海中部海域航路，「實施交通組織和管控，點驗過往船舶」等。

中國央視旗下的新媒體「玉淵譚天」針對這一行動宣稱，這是「常態化的進一步延伸」，更指中國的相關部門已建立大數據系統，在台海進行更加全面的管理。

海巡署今天表示，3船曾於昨天中午12時25分時短暫越過海峽中線3.2浬，隨即往中國方向航行，未曾進入台灣禁限制水域內，全程聯合友軍監控3艘公務船動態。（編輯：呂佳蓉）1130818