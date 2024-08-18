中國3船台海「巡航執法」 海巡署：嚴密監控

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（中央社記者黃麗芸、張已亷台北18日電）中國海巡以維護開漁秩序為由，以2艘海巡船及1艘救援船昨天至今天在台海「巡航執法」。海委會海巡署表示，聯合友軍全程監控，且中方未進入禁限制水域內。

海洋委員會海巡署發布新聞稿指出，中國交通運輸部所屬公務船17日至18日在台灣海峽執法行動，是由中方「海巡06」、「海巡0802」、「東海救115」等3艘公務船執行。

海巡署表示，3船曾於昨天中午12時25分時短暫越過海峽中線3.2浬，隨即往中國方向航行，未曾進入台灣禁限制水域內，全程聯合友軍監控3艘公務船動態。

署長張忠龍表示，為維護台灣海洋權益，會持續與友軍運用聯合情監偵手段，密切掌握周邊海域目標，監控中國公務船海上動態，妥適部署相關勤務，堅定執法立場，捍衛海洋權益，保障漁民作業安全。

中共官媒央視報導，自16日中國休漁期結束，大量漁船進入台海，與商船碰撞事故風險加大，中國交通運輸部17至18日實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，共執行30.5小時，並聲稱主要任務包括巡查台海中部海域航路，「實施交通組織和管控，點驗過往船舶」等。（編輯：蕭博文）1130818