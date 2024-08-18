因應中國休漁結束 海巡署加強部署防堵越界捕撈

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（中央社記者張已亷金門縣18日電）有媒體報導中國漁船假冒台灣漁船越界捕撈；金馬澎分署表示，未接獲相關報案，已針對中國休漁結束，提前部署中方船隻可能越界熱點水域防堵，截至今天上午尚無大批中國漁船越界情形。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，報載中國漁船假冒台灣識別號越界捕撈，報導所指經緯度在台灣灘海域，位處澎湖限制水域外，為澎湖漁民傳統作業漁場；已常態部署1艘巡防艦在海峽中線至台灣灘海域，截至今天上午8時均未獲報。

針對AIS（船舶自動識別系統）冒充台灣漁船部分，永康艦17日下午14時40分抵達七美西南44浬（限制水域外20浬），經艦上雷達及目視偵查有20多艘中國籍船舶，但現場未發現台灣籍船舶及相關AIS訊號，持續在海峽中線對可疑中方船隻偵蒐巡航。

至於中國伏季休漁結束，船隻湧入台灣海峽部分，金馬澎分署16日上午加強金馬澎水域勤務，提前部署可能越界熱點水域，防堵中國漁船越界作業，截至今天上午，尚無大批中國漁船越界情形。

金馬澎分署指出，僅馬祖及金門有零星越界情形，均在第一時間由巡防艇驅離出限制水域，共動員1艦、19艇、29部汽車、74台機車、301人因應。

海巡署表示，去年東北季風期間，曾接獲有中方船隻使用非中國編碼AIS訊號通報，但均查無實證；若巡防艦艇發現外觀樣貌與作業習性可疑，均會加強辨識並深入查察釐清，如可疑中國籍船舶進入台灣禁止限制水域，均會依法登檢扣留調查，確保台灣海域安全及漁場作業秩序。（編輯：陳仁華）1130818