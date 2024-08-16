本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 社會
中國快艇越界翻覆2死
新聞專題
中國快艇越界翻覆2死1/136
首頁 / 社會

金門快艇2死案 海巡艇長駕駛未故意衝撞不起訴

2024/8/16 12:12（8/16 12:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年2月14日一艘中國籍船隻越界闖入海域，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）
今年2月14日一艘中國籍船隻越界闖入海域，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣金門16日電）0214金門快艇案，海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦。金門檢方調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，據此依罪證不足不起訴。

金門地檢署今天發布新聞稿說明，海巡署今年2月14日中午1時許獲報，金門東南方北碇島附近海域有艘中國籍快艇駛入台灣「禁止水域」，海巡隊巡防艇上前命令陸籍快艇停船受檢，但對方卻加速逃逸翻覆，造成2死悲劇。當時巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛因此被列為過失致死罪被告送辦。

金檢指出，海巡人員依法對於駛入禁止水域內船舶，認為有違法之虞時可命停止航行，不遵照者可以武力令其配合，或是緊追、登臨。此案中陸籍快艇外觀並無船名，且從巡防艇廣播及開始追逐，到2船發生接觸及碰撞、陸籍快艇翻覆等期間，陸籍快艇均處於金門地區禁止水域內，種種違法舉動，海巡依法可實施登船檢查。

檢方指出，海巡依法實施登船檢查而發生船舶接觸、碰撞，原則上應屬「法所容許之風險」，除非海巡實施強制力逾越必要程度，才應追究海巡人員責任。

不過，陸籍快艇和海巡巡防艇船身送鑑定分析後，認定陸籍快艇左舷磨擦擠壓損壞程度，並無發現遭惡意重力損壞積極跡證。2船船身均未嚴重受損，顯示巡防艇並無故意衝撞行為，據此認定海巡艇長和駕駛實施強制力並未逾越必要程度。

此外，生還陸籍漁民偵訊時也證稱此案陸籍快艇是「黑船」，不能報關、請牌下水，鑑定專家認為此快艇未經適航性檢查合格及註冊發證，屬於不安全船舶；經檢視舺板上艙口、人孔，無水密裝備，傾斜時船艙容易浸水，加速「不穩定平衡」翻覆。種種證據顯示陸籍快艇翻覆有可能出於本身未具備適航性。

陸籍漁民還證稱，快艇于姓駕駛今年1月取得這艘船，在取得前不會開船也沒相關執照，開船經驗不到10次，也顯示翻覆有可能出於駕駛未具備適當航行知識及經驗。檢方經調取案發雷達航跡影像圖，確認陸籍快艇確實有大角度右轉彎、突然降速等行為，顯示危險駕駛行為可能才是翻覆原因。

檢方指出，據案發當時證述，陸籍快艇上漁民並未有「翻覆是出於碰撞」見聞，且附近作業漁民也沒目睹案發過程。

依據現有證據，檢方認定被告2人實施強制力並未逾越必要程度，且不能確認2船碰撞是否為翻覆原因，據此依罪證不足處分黃姓艇長和蔡姓駕駛不起訴。（編輯：唐聲揚）1130816

中國大陸快艇2月14日在金門海域越界翻覆，釀2死。（中央社製圖）
中國大陸快艇2月14日在金門海域越界翻覆，釀2死。（中央社製圖）
#金門地檢署
#海巡署
延伸閱讀
金門快艇案事發逾5個月 兩岸協商達成共識金門快艇案取得共識 兩岸人士：政府站穩三立場金門快艇案取得共識 海巡署長再對未錄影蒐證致歉協商兩岸海上眾多爭議 中國刻意淡化中央政府角色遭中國滯留近5個月 胡姓釣客返金最想陪家人吃飯大進滿88號4船員獲釋 大陸證實船長仍在調查中
中國快艇越界翻覆2死
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
金門快艇案落幕 管碧玲：面對錯誤臆測忍辱負重
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：