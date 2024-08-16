金門快艇2死案 海巡艇長駕駛未故意衝撞不起訴

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（中央社記者洪學廣金門16日電）0214金門快艇案，海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦。金門檢方調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，據此依罪證不足不起訴。

金門地檢署今天發布新聞稿說明，海巡署今年2月14日中午1時許獲報，金門東南方北碇島附近海域有艘中國籍快艇駛入台灣「禁止水域」，海巡隊巡防艇上前命令陸籍快艇停船受檢，但對方卻加速逃逸翻覆，造成2死悲劇。當時巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛因此被列為過失致死罪被告送辦。

金檢指出，海巡人員依法對於駛入禁止水域內船舶，認為有違法之虞時可命停止航行，不遵照者可以武力令其配合，或是緊追、登臨。此案中陸籍快艇外觀並無船名，且從巡防艇廣播及開始追逐，到2船發生接觸及碰撞、陸籍快艇翻覆等期間，陸籍快艇均處於金門地區禁止水域內，種種違法舉動，海巡依法可實施登船檢查。

檢方指出，海巡依法實施登船檢查而發生船舶接觸、碰撞，原則上應屬「法所容許之風險」，除非海巡實施強制力逾越必要程度，才應追究海巡人員責任。

不過，陸籍快艇和海巡巡防艇船身送鑑定分析後，認定陸籍快艇左舷磨擦擠壓損壞程度，並無發現遭惡意重力損壞積極跡證。2船船身均未嚴重受損，顯示巡防艇並無故意衝撞行為，據此認定海巡艇長和駕駛實施強制力並未逾越必要程度。

此外，生還陸籍漁民偵訊時也證稱此案陸籍快艇是「黑船」，不能報關、請牌下水，鑑定專家認為此快艇未經適航性檢查合格及註冊發證，屬於不安全船舶；經檢視舺板上艙口、人孔，無水密裝備，傾斜時船艙容易浸水，加速「不穩定平衡」翻覆。種種證據顯示陸籍快艇翻覆有可能出於本身未具備適航性。

陸籍漁民還證稱，快艇于姓駕駛今年1月取得這艘船，在取得前不會開船也沒相關執照，開船經驗不到10次，也顯示翻覆有可能出於駕駛未具備適當航行知識及經驗。檢方經調取案發雷達航跡影像圖，確認陸籍快艇確實有大角度右轉彎、突然降速等行為，顯示危險駕駛行為可能才是翻覆原因。

檢方指出，據案發當時證述，陸籍快艇上漁民並未有「翻覆是出於碰撞」見聞，且附近作業漁民也沒目睹案發過程。

依據現有證據，檢方認定被告2人實施強制力並未逾越必要程度，且不能確認2船碰撞是否為翻覆原因，據此依罪證不足處分黃姓艇長和蔡姓駕駛不起訴。（編輯：唐聲揚）1130816