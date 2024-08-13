大進滿88號4船員獲釋 大陸證實船長仍在調查中

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（中央社台北13日電）澎湖籍漁船「大進滿88號」在今年7月2日疑因越界捕撈，遭中國海警押回福建泉州的圍頭港。中國海警與國台辦今天皆表示，4名船員違法情節輕微，不予究責，於今日安排返台；另一名涉案人員仍在調查中。

大進滿88號7月2日出海至金門北碇島附近海域作業時，遭到中國海警船攔下強行登檢，並以大進滿88號違反中國大陸的伏季休漁規定、違規進行拖網作業為由，連人帶船被中國海警押回福建泉州圍頭港，扣留至今40多天。

當中，丁姓船員與3名印尼籍漁工在今天獲釋返台，洪姓船長及漁船則待裁罰確定後釋放。

此事發生正值兩岸金廈海域緊張之際。在金門快艇案、胡姓釣客案分別在7月底、8月初逐步落幕後，大進滿88號的處置漸露曙光。

中國海警今天表示，福建海警局7月2日位於泉州近海依法登檢查扣1艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船，船上船員5名，載有漁獲物1335公斤。

中國海警指出，福建海警局以該船涉嫌非法捕撈水產品立案偵辦，經前期調查取證，丁某等4名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回台灣，另1名涉案人員仍在進一步調查中。

值得注意的是，中國海警局在這則回應中，以「台灣省」籍漁船指涉大進滿88號，並且聲稱海警是「依法登檢查扣」。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，大陸有關方面高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序，海警依法執法，同時保障相關船員的合法權益。對於該船4名違法情節輕微的人員，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回；對於1名涉嫌非法捕撈的人員仍在進一步調查中。

金門快艇案在7月30日獲得解決，兩岸協商達成共識；接著8月7日胡姓釣客返台，種種訊息令大進滿88號事件出現轉機。

在前後任澎湖海峽兩岸交流協會理事長，前立委林炳坤與前副議長陳雙全居中協調下，12日首度與福建省台辦三通處長李忠惠等人見面達成共識。

至於洪姓船長何時釋放，陳雙全表示，洪姓船長與大進滿88號漁船的問題，由於涉及相關法律層面，要待走完法律程序後，人船才可望一併釋放，確切時間，福建省台辦方面還沒有結果。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1130813