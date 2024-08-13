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澎湖大進滿88號遭中國扣押 4船員獲釋船長待程序處理

2024/8/13 10:44（8/13 17:32 更新）
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澎湖籍「大進滿88」漁船7月2日遭中國海警登檢扣押，並被中方帶往圍頭港。（中央社製圖）
澎湖籍「大進滿88」漁船7月2日遭中國海警登檢扣押，並被中方帶往圍頭港。（中央社製圖）
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（中央社澎湖縣13日電）遭扣逾40天的「大進滿88號」漁船，丁姓等4名船員今天上午獲釋，隨即由小船護送至海峽中線，交由「大進滿96號」接駁返澎；洪姓船長等人船因涉法律問題尚待走完法律程序。

疑因越界拖捕作業被扣的澎湖籍「大進滿88號」漁船，在前後任的澎湖海峽兩岸交流協會理事長，前立委林炳坤與前副議長陳雙全居間協調下，昨天首度與福建省台辦三通處長李忠惠等人見面達成共識，包括澎湖議長陳毓仁、縣議員吳政杰、許姓船東、洪姓船長女兒等人在場。

林炳坤等人上午在福建省台辦人員陪同下，前往安置在福建圍頭港附近的民宿探望洪姓船長等人，丁姓船員與3名印漁工等4人隨後自圍頭港安排小船載送至海峽中線，交由同屬許姓船東的「大進滿96號」接運，若海象順利，預計深夜駛返澎湖西嶼竹灣港。

陳雙全表示，有關洪姓船長與「大進滿88號」漁船的問題，由於涉及相關法律層面，要待走完法律程序後，人船才可望一併釋放，確切時間，福建省台辦方面還沒有結果。

「大進滿88號」6月30日自西嶼竹灣漁港出海，7月2日在中國伏魚季禁魚期間，疑因越界捕撈小管時，遭中國海警船登檢扣押。洪姓船長、丁姓台籍船員，以及印尼籍里多（RIDHO NUGROHO）、益塔（ISKANDAR）、里揚（SENDI RIYANI）3名漁工，共5人被帶往泉州圍頭港，留置迄今達41天。（編輯：孫承武）1130813

（中央社製圖）
（中央社製圖）
圖為漁船扣留在中國大陸泉州圍頭港。中央社 113年8月12日
圖為漁船扣留在中國大陸泉州圍頭港。中央社 113年8月12日
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澎湖大進滿88號遭中國海警扣留 4船員13日可望先獲釋
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