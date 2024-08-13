澎湖大進滿88號遭中國扣押 4船員獲釋船長待程序處理
2024/8/13 10:44（8/13 17:32 更新）
（中央社澎湖縣13日電）遭扣逾40天的「大進滿88號」漁船，丁姓等4名船員今天上午獲釋，隨即由小船護送至海峽中線，交由「大進滿96號」接駁返澎；洪姓船長等人船因涉法律問題尚待走完法律程序。
疑因越界拖捕作業被扣的澎湖籍「大進滿88號」漁船，在前後任的澎湖海峽兩岸交流協會理事長，前立委林炳坤與前副議長陳雙全居間協調下，昨天首度與福建省台辦三通處長李忠惠等人見面達成共識，包括澎湖議長陳毓仁、縣議員吳政杰、許姓船東、洪姓船長女兒等人在場。
林炳坤等人上午在福建省台辦人員陪同下，前往安置在福建圍頭港附近的民宿探望洪姓船長等人，丁姓船員與3名印漁工等4人隨後自圍頭港安排小船載送至海峽中線，交由同屬許姓船東的「大進滿96號」接運，若海象順利，預計深夜駛返澎湖西嶼竹灣港。
陳雙全表示，有關洪姓船長與「大進滿88號」漁船的問題，由於涉及相關法律層面，要待走完法律程序後，人船才可望一併釋放，確切時間，福建省台辦方面還沒有結果。
「大進滿88號」6月30日自西嶼竹灣漁港出海，7月2日在中國伏魚季禁魚期間，疑因越界捕撈小管時，遭中國海警船登檢扣押。洪姓船長、丁姓台籍船員，以及印尼籍里多（RIDHO NUGROHO）、益塔（ISKANDAR）、里揚（SENDI RIYANI）3名漁工，共5人被帶往泉州圍頭港，留置迄今達41天。（編輯：孫承武）1130813
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