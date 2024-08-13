大進滿88號被扣暫落幕 4船員獲釋

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（中央社澎湖縣13日電）「大進滿88號」漁船越界被扣月餘，丁姓船員與3名印尼漁工今天獲釋，由「大進滿96號」接駁並作業。這次漁船被扣事件，在澎湖海峽兩岸交流協會與議會等全力協調，終讓漁民能平安返家。

專程前往協處的澎湖縣議會議長陳毓仁表示，感謝澎湖海峽兩岸交流協會的前後任理事長林炳坤、陳雙全等人協助溝通，讓事件有令人滿意結局。未來也將持續努力，無論是透過公部門的力量或是結合民間居間協調，全力以赴保護澎湖漁民安全。

陳毓仁等人一行上午前往圍頭港附近飯店探視洪姓船長等人，洪姓船長的女兒看到父親身體狀況沒問題「懸著的心總算放下來」。上午近11時，丁姓等4名船員在漁船協助下載送至海峽中線，由大進滿船隊的「大進滿96號」接載後，會與其他船員繼續在海上作業，預定在15日才會駛返澎湖西嶼竹灣港。

由於洪姓船長及船隻牽涉違反中國法律和刑案，需要待裁罰確定後才能獲釋。至於這次違法事件會遭到中國方面以司法處理還是行政懲處，以及處以多少罰金，目前情況尚未明朗。林炳坤等人在與福建省台辦洽談中全力爭取，希望能早日順利完成裁罰，儘速讓人、船獲釋。

「大進滿88號」自西嶼竹灣漁港出海，7月2日在中國伏魚季禁魚期間，在金門北碇島附近海域作業時疑因越界捕撈小管時，遭中國海警船登檢扣押，包括洪姓船長和丁姓船員、3名印尼漁工共5人，被帶往泉州圍頭港，留置達41天。

中國海警今天也發布新聞指出，「大進滿88號」非法捕撈水產品，船上有洪姓船長等5人和漁獲1335公斤，其中丁姓等4名船員經調查違法情事輕微，不予追究刑責，洪姓船長則因涉案調查中。（編輯：孫承武）1130813