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大進滿88號船員獲釋 陸委會：盼船長也能早日釋放

2024/8/13 17:08（8/13 19:03 更新）
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澎湖籍「大進滿88」漁船7月2日遭中國海警登檢扣押，並被中方帶往圍頭港。（中央社製圖）
澎湖籍「大進滿88」漁船7月2日遭中國海警登檢扣押，並被中方帶往圍頭港。（中央社製圖）
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（中央社記者吳柏緯台北13日電）澎湖籍漁船「大進滿88號」遭中國海警扣押逾1個月，4名船員、漁工今天上午獲釋，船長則仍在調查。陸委會表示，樂見4人平安返回，並期盼船長也能早日獲釋。

大進滿88號7月2日出海至金門附近海域作業時，遭到中國海警船攔下強行登檢，並以大進滿88號違反中國大陸的伏季休漁規定、違規進行拖網作業為由，連人帶船被中國海警押回福建泉州圍頭港，扣留至今超過1個月。

當中，丁姓船員與3名印尼籍漁工在今天獲釋返台，洪姓船長及漁船則待裁罰確定後釋放。

針對這起事件的最新進展，陸委會稍早透過書面回覆時表示，就類似執法案件，長年來雙方均會透過適當管道及方式，協調對方在完成既定程序後儘速釋放，這次也是一樣。

陸委會表示，「樂見丁姓船員及3名漁工平安返回，政府期盼船長及漁船也能早日獲釋返台」。

陸委會強調，長年以來，針對兩岸漁船越界違法從事捕撈行為，雙方政府都有各自規範與既定處理程序，以建立從事海上漁業行為的合法秩序，同時維護海洋生態與保育海洋資源。

據中國海警今日發布，福建海警局以該船涉嫌非法捕撈水產品立案偵辦，經前期調查取證，丁某等4名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，於8月13日安排返回台灣，另1名涉案人員仍在進一步調查中。（編輯：謝怡璇）1130813

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#中國海警
#陸委會
#大進滿88號
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