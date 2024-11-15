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澎湖漁船遭中扣押
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國台辦：陸方處罰後 大進滿88號船長返台

2024/11/15 22:08
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（中央社記者邱國強北京15日電）中國大陸國台辦發言人陳斌華今晚證實，澎湖「大進滿88號」漁船在陸方相關部門「依法依規」採取處罰措施後，洪姓船長已於今天返回。

陳斌華說，福建海警部門7月2日在泉州圍頭以東海域禁漁區內，查扣涉嫌在中國大陸禁漁期內，使用違反最小網目尺寸底拖網進行捕撈作業的台灣漁船「大進滿88號」。該船係違反中國大陸「漁業法」中「在禁漁區、禁漁期內違規進行作業」等相關規定。

他宣稱，中國大陸海警「依法」展開執法行動，有關部門「依法依規」予以處置，「有效維護了相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境，有力震懾了違法違規行為」。在相關部門「依法依規」採取處罰措施，洪姓船長已於11月15日返回。

「大進滿88號」及洪姓船長遭中國大陸扣留逾4個月，今天在繳清人民幣21萬餘元（約新台幣95萬元）罰款（其中人員人民幣10萬、漁船11萬餘元）後，人船終獲陸方釋放，由友船「大進滿8號」前往接船後一併返航，預計16日上午返抵澎湖。（編輯：楊昇儒）1131115

陳斌華
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大進滿88號漁船遭中國扣留逾4月 繳完罰款獲釋
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