大進滿88號船長滯陸 宋濤表示會儘速解決

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）澎湖縣議長陳毓仁與澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等人今天在北京與中國大陸國台辦主任宋濤會面。陳雙全會後轉述，宋濤表示會讓福建方面依法依規專案辦理「大進滿88號」洪姓船長一案，會儘速解決這件事。

陳雙全說，有向宋濤表達希望洪姓船長能夠早日返台；宋濤則回應，會依法依規盡快請福建辦理，「應該在未來時間可以專案辦理」。

陳毓仁則在會面後向媒體表示，這次與宋濤會面談的部分仍以觀光旅遊為主，後疫情時代，澎湖的國旅相對不好，在金門與馬祖開放小三通以後，業者也希望能夠開放陸客去澎湖。

對於陸客到澎湖旅遊的時間表，陳毓仁表示，以旅遊而言，澎湖現在是淡季，氣候也不適合旅遊，大陸也需要作業時間，可能今年沒有辦法，會爭取明年的機會。

宋濤今天下午會面陳毓仁與陳雙全一行人說，歌曲「外婆的澎湖灣」令人印象深刻，讓大家都想到澎湖去看一看、走一走。這首歌的曲調非常溫情與優美，體現兩岸民眾對和平安寧的追求。

他表示，兩岸民眾都希望家庭和睦，要實現推動兩岸關係和平發展，就要堅持一個中國原則的九二共識，核心要義是要對兩岸同屬一個國家、一個民族要有共同認知。

宋濤聲稱，這一段時間兩岸交流受到阻礙，原因是「民進黨當局」對兩岸交流設置障礙，使交往受到限制。「要交流、要合作、要和平、要發展」是台灣的主流民意，「我們要一起反對台獨，不斷地促進深化兩岸的融合發展」，使澎湖鄉親與包含台灣民眾都能過上好日子。

陳毓仁向宋濤表示，現在兩岸局勢不好，澎湖可以扮演中繼角色。現在金門與馬祖都已實現開放「小三通」，希望澎湖能有機會可以恢復，讓兩岸關係從澎湖開始建立更好更多的橋樑。

陳毓仁表示，他本身是國民黨澎湖縣青工會總會長，希望未來可以帶更多年輕人到訪大陸，讓台灣年輕人可以知道大陸目前情況。

澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日疑因越界捕撈，遭中國海警押回福建泉州的圍頭港。其中，丁姓船員與3名印尼籍漁工已於8月13日獲釋返台，洪姓船長及漁船則待裁罰確定後釋放。

金門快艇案、胡姓釣客案分別在7月底、8月初落幕。9月中下旬，大陸方面開放福建居民團客與自由行赴金門旅遊。（編輯：楊昇儒）1131024