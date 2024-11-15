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澎湖漁船遭中扣押
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大進滿88號漁船遭中國扣留逾4月 繳完罰款獲釋

2024/11/15 15:26（11/15 15:57 更新）
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圖為澎湖籍漁船「大進滿88號」扣留在中國大陸泉州圍頭港。中央社 113年8月12日
圖為澎湖籍漁船「大進滿88號」扣留在中國大陸泉州圍頭港。中央社 113年8月12日
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（中央社澎湖縣15日電）遭中國扣留逾4個月的澎湖「大進滿88號」漁船與洪姓船長，今天在繳清人民幣21萬餘元罰款後，人船終獲得釋放，友船「大進滿8號」前往接船一併返航，預計16日上午駛返。

疑因越界拖捕作業被扣的澎湖籍「大進滿88號」漁船，在前後任的澎湖海峽兩岸交流協會理事長，前立委林炳坤與前副議長陳雙全等人8月13日與福建省台辦三通處長李忠惠等人見面達成共識，澎湖縣議會議長陳毓仁10月24日率訪問團在北京與中國大陸國台辦主任宋濤會面時，獲得正面回應。

陳雙全等一行昨天聯袂再赴泉州作最後協商洽談，今天一早探視洪姓船長後，協請友人代為繳交人民幣21萬餘元罰款（其中人員10萬、漁船11萬餘元）後，先行搭乘小三通自金門返台，準備迎接「大進滿88號」漁船歸來。

被扣4個多月的「大進滿88號」漁船，由於這段期間未曾開動，船隻已無電力，無法啟動，海警單位連夜僱請專人檢修充電。洪姓船長在完成身分查驗後，人船則在下午2時許，送至海峽中線，澎湖友船「大進滿8號」漁船早已在此等待，並將原有的4名船員送至「大進滿88號」漁船後，在一旁戒護下駛往澎湖竹灣漁港，預計16日上午抵達，讓整起人船被扣事件告一段落。（編輯：謝雅竹）1131115

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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陳雙全
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大進滿88號船長滯陸 宋濤表示會儘速解決
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