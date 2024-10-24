大進滿88號未歸 陸委會：透過相關管道盼放人放船

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（中央社記者李雅雯台北24日電）澎湖「大進滿88號」漁船與洪姓船長迄今未歸，澎湖民間組團赴北京溝通。陸委會今天表示，政府持續透過相關管道盼對岸放人放船；民間協助處理相關事宜，與官方管道不衝突。

大陸委員會（陸委會）24日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議會議長陳毓仁等人今天前往北京，拜會中國大陸國台辦，希望月底洪姓船長可以獲釋。

梁文傑回應，關於大進滿88號漁船處置進度，政府都有所掌握，持續透過相關管道，希望中共有關部門放人放船。在兩岸事務上，常有民間熱心人心居中協助、溝通，這和官方管道不衝突。

梁文傑坦言，由於「眾所周知的原因」，中共喜歡操作人情給部分人士。

梁文傑指出，最近8年多來，中共試圖將對台事務建構在地方層級，將中央政府和藍營執政縣市切割，這是中共長期的一貫統戰策略，統戰基本原則為拉攏中間派、打擊敵人，政府對於這樣的做法抱持審慎與注意態度。（編輯：楊昇儒）1131024