中國海巡以維護開漁秩序為由 在台海「巡航執法」

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（中央社台北18日電）中共官媒央視報導，中國福建海事局及東海救助局昨天至今天共同實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，由2艘海巡船及1艘救援船共同執行30.5小時，並聲稱主要任務包括巡查台海中部海域航路，「實施交通組織和管控，點驗過往船舶」等。

中國海巡船近來頻頻在金門、馬祖周邊及台灣海峽水域出沒，引發側目。而近來更傳出中國漁船趁休漁結束開漁的時機，假冒台灣漁船越界捕撈。海巡署金馬澎分署今天表示，已針對中國休漁結束提前部署，防堵中方船隻可能越界進入熱點水域。

央視這則全長1分44秒的隨船報導首先提到，台灣海峽是中國沿海重要的海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海況複雜多變，航路多點交叉，險情事故多發易發，是中國交通運輸部劃定的「水上交通安全監管『六區一線』重點區域」之一。

報導說，尤其是自8月16日中國東南沿海開漁（休漁期結束恢復捕撈）後，大量漁業船舶進入台灣海峽生產作業，商船與漁船碰撞事故風險加大。因此，中國交通運輸部轄下的福建海事局、東海救助局在17至18日共同實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」。

這則報導聲稱，這項行動是增強對台灣海峽「海上交通管控」和應急救援能力，確實保障在台灣海峽航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。

報導提到，這項行動由「海巡06」、「海巡0802」、「東海救115」共3艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行，歷時30.5小時，巡航總里程413海里（約765公里）。

這則報導說，這項行動的主要任務包括，開展台灣海峽相關水域巡航，對福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商船與漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域開展巡查。

報導並宣稱，這項行動的主要任務，還包括查處各類海上交通違法違章行為，維護通航秩序；巡查台灣海峽中部海域航路，實施「交通組織和管控，點驗過往船舶」，現場檢驗海上應急搜救預案落實情況；巡查巡檢台灣海峽內助航設備，現場核查船舶標識碼訊息，測試陸海通訊傳輸能力，維護水上無線電通訊秩序。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130818