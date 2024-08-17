福建漁船金門外海沉沒 國台辦：1死3失蹤

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（中央社記者周慧盈青島17日電）福建籍漁船「閩龍漁60877」今天凌晨在金門東碇島附近沉沒。中國大陸國台辦下午表示，事發後，福建海上搜救中心循例通報台北中華搜救協會參與搜救，其中1名重傷船員死亡，另有3人失蹤。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮17日下午透過新聞稿作了上述表示。不過，國台辦指涉事漁船是「閩龍漁63877」。

朱鳳蓮說，「閩龍漁63877」凌晨3時許在漳州鎮海角東南約14海里處與另一艘漁船發生碰撞後沈沒，船上共有船員7人，大陸漁船救起其中4人，另有3人失蹤。獲救4名船員被轉移至岸上後，其中1名重傷船員經搶救無效死亡。相關搜救行動仍在進行中。

朱鳳蓮表示，事發後，福建省海上搜救中心立即組織展開救援，「並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救」。

海巡署指出，「閩龍漁60877」今天凌晨在金門東碇島附近遭擦撞沉沒，7名船員其中4人獲救，3人失蹤。海巡出動3艘巡防艇，現場正和陸方5艘船隻聯合搜救。（編輯：楊昇儒）1130817