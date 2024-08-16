金門快艇案海巡不起訴 國台辦：不能接受

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（中央社記者周慧盈青島16日電）0214金門快艇案，海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦，金門檢方指罪證不足不起訴。對此，國台辦今晚表示「不能接受」，要求台灣公布真相，嚴懲責任人，確保不再發生類似事件。

對於0214金門快艇案，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮16日晚間透過「答記者問」新聞稿表示， 「所謂『調查結論』罔顧事實，刻意推卸責任，我們對此不能接受」。

朱鳳蓮要求，台灣有關方面應如實公布事實真相，嚴厲懲處責任人，確保今後不再發生類似事件。

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金門地檢署今天發布新聞稿指出，海巡署今年2月14日中午1時許獲報，金門東南方北碇島附近海域有艘中國籍快艇駛入台灣「禁止水域」，海巡隊巡防艇上前命令陸籍快艇停船受檢，但對方卻加速逃逸翻覆，造成2死悲劇。當時巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛因此列為過失致死罪被告送辦。

金門地檢署調查後認定巡防艇未故意衝撞、快艇翻覆可能出於危險駕駛、船隻不安全等，偵結後依罪證不足處分不起訴。（編輯：楊昇儒）1130816