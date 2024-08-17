中國籍漁船金門外海遭撞沉沒3失蹤 海巡與中方共同搜救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣金門17日電）中國籍漁船「閩龍漁60877」今天凌晨在金門東碇島附近遭擦撞沉沒，7名船員其中4人獲救，3人失蹤，海巡出動3巡防艇，現場正和陸方5船於可能漂流海域，全力擴大搜救。

海委會主委管碧玲接受媒體採訪表示，昨天中國伏季休漁結束，海巡隊即一一與對岸取得聯繫，表示有需要可以協同處理海上各種狀況。所以今天漁船沉沒事情一發生，海巡經通報就立即投入救援。

海巡指出，目前海巡3艇正與陸方5艘船隻聯合搜救中，獲救4人是被陸方漁船救起，目前人已帶回中國觀察治療，晚間將再視狀況調整勤務。

海巡署凌晨4時33分接獲台北任務管制中心通報，「閩」船於金門東碇島東方6.5浬（限制水域外3.2浬），遭1艘不明船舶擦撞沉沒，船上7名船員，其中4人獲救、3人失蹤。

金馬澎分署接獲通報旋即派遣PP-3505巡防艇趕往現場馳援，又於5時48分增派PP-3552及PP-10081巡防艇提前出勤協處，PP-3505巡防艇於清晨6時5分抵達案發海域，未發現落海人員。

海巡目前正依「搜救優選規劃系統」，並聯合現場海域陸方搜救船舶，中國漁政35506、35501、中國海巡08186、0801及中國海警14513，於可能漂流海域，進行擴大搜救中。

海巡署金馬澎分署強調，對於海上人命安全高度重視，遇險人、船不分國籍，海巡署將秉持人道精神，依法執行職務，全力提供救援協助。（編輯：郭諭儒）1130817