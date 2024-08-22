俄媒：中共陸軍司令員李橋銘赴俄 討論軍事合作

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（中央社台北22日電）俄媒報導，俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）今天在莫斯科與中共解放軍陸軍司令員李橋銘會面，雙方討論了當前「兩國共同關心的軍事合作議題」。

中國在俄烏戰爭中的角色屢受各界質疑，且被普遍視為偏袒俄羅斯。美國等西方國家除多次警告中國切勿以軍事支援俄羅斯，更曾提出相關證據質疑中國暗助俄羅斯。而烏克蘭日前一改守勢突襲俄羅斯領土，讓俄方備感壓力，也使中俄此時討論「軍事合作」受到注意。

綜合俄羅斯衛星通訊社及塔斯社報導，李橋銘是應俄羅斯陸軍總司令邀請，前往俄羅斯進行工作訪問。其中，俄羅斯衛星通訊社的中文報導內，使用「值得注意」這一表述來形容雙方討論軍事合作議題。

但這則報導並沒有提到，雙方所討論「共同關心的軍事合作議題」的具體內容為何。

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塔斯社的報導則指出，根據俄羅斯國防部的說明，這項會議的重點，是「加強俄羅斯和中國之間的雙邊軍事合作」，並強調俄中軍事關係在「全球軍事動態不斷變化」中的戰略重要性。

在這項會面之前，中國國務院副總理何立峰、國務委員諶貽琴等副國級官員本週接連前往莫斯科，與俄羅斯官員舉行雙邊會議。而中國國務院總理李強緊接著就正式訪問俄羅斯，21日並會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），且也與俄方官員共同主持雙邊會議，雙方的官方往來仍然密切。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130822