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中國歌手王以太來台開唱稱「中國台北」陸委會：違規不予許可

2024/8/25 18:32（8/25 19:13 更新）
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中國歌手王以太。（圖取自王以太微博weibo.cn）
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（中央社記者謝怡璇台北25日電）中國大陸歌手王以太原定9月中旬來台演出。但據媒體報導，主辦單位出現「先賣票、後申請」的狀況，王以太還以「中國台北」宣傳演唱會。陸委會今天回應，宣傳內容已違反規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。

據售票網站資訊顯示，來自成都集團CDC的中國饒舌歌手王以太，2018年在中國說唱節目取得「全國前六強」成績，也曾在2019年獲得華人歌曲「年度最受歡迎說唱歌手獎」。

王以太今年推出第3張全新個人專輯Love Me Later，並展開巡迴演出，9月14日將首次在台北舉辦專場演出，7月1日起開始售票，目前銷售一空，並宣布確定加場，9月15日也將有演出。

不過，據自由時報報導，官方調查發現，演唱會主辦單位出現「先賣票、後申請」的情況，主辦單位向政府申請王以太來台的實際送件時間是7月10日，但卻在申請案未通過前，7月1日就先開始對外售票。

此外，王以太於中國社群媒體小紅書上，發布一系列以「北京南：北京⭢中國台北」站牌為背景的宣傳照，並於文中寫道「下一站：中國台北」。

陸委會今天回應，指這名陸籍歌手宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。

陸委會強調，政府歡迎中國大陸藝人來台表演交流，也樂見兩岸藉音樂作品相互切磋，並表示「兩岸交流應秉持對等尊嚴原則辦理，不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形」。

承辦王以太演唱會的主辦方則表示，「我們目前沒有回應，如果之後有回應會統一發布在官方平台」，而截至記者發稿前，主辦方的官方平台尚未有任何回應。（編輯：邱國強）1130825

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