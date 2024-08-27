中國歌手王以太來台開唱遭駁 主辦方：宣傳過程合法

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（中央社記者洪素津台北27日電）中國大陸歌手王以太原定9月中旬來台演出。但媒體報導，主辦單位有不符規定等情事被陸委會封殺，稍早主辦方發聲明表示宣傳過程皆合法，經報導才知被封殺，盼政府給明確規範。

王以太今年推出第3張全新個人專輯Love Me Later，並展開巡迴演出，9月14日將首次在台北舉辦專場演出，7月1日起開始售票，目前銷售一空，並宣布確定加場，9月15日也有演出。

不過有媒體指出，主辦單位出現「先賣票、後申請」的狀況，且王以太還以「中國台北」宣傳演唱會。對此陸委會回應，指這名陸籍歌手宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。

稍早，主辦單位表示王以太演唱會已獲得文化部審核通過，但經媒體報導才知道被陸委會封殺，「期待政府給我們一個透明、一致且可執行的標準，令台灣演唱會不至於無所適從」。

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另外，王以太以「中國台北」4字宣傳演唱會，對此主辦方解釋，「本次台北演唱會所有活動文宣及售票頁面上都只有使用台北站作為文案，並無矮化我方行為」，希望政府審查標準一致，才有助於產業長期發展。

至於「先賣票、後申請」的狀況，主辦方說：「本公司售票過程均無不法，我們過往所舉辦的活動審查，文化部、移民署都看得到該活動已經售票卻從未提出異議，昨天售票頁面是審查資料，今天卻成了主辦單位先偷跑賣票？真的好冤枉」。（編輯：李亨山）1130827