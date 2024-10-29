聲援許志永 中國海外民運人士接力絕食

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（中央社台北29日電）中國知名法律學者、維權人士許志永在獄中絕食維權的消息傳到海外後，美國加州洛杉磯的中國民運人士組建絕食團，以接力方式聲援許志永。

美國自由亞洲電台日前報導，本次接力絕食聲援活動由中國民主黨全國委員會主辦，本月23日正式開始，將持續進行到至少11月中旬。參與活動的人士會在社群媒體公布絕食日期，接力方式為每天有兩人絕食，次日再由另兩人接替。

51歲的許志永是法學博士，也是中國新公民運動的主要發起人，曾任教於北京郵電大學文法經濟學院，2014年在「聚眾擾亂公共場所秩序」的罪名下被判刑4年；2023年，又遭當局以「顛覆國家政權」罪名判刑14年。

由海外中國民運人士組成的「許志永博士海外關注中心」稍早前發表公開信指出，許志永在山東省魯南監獄服刑期間受到各種各樣的虐待，包括強迫勞動、24小時專人看管、飲食惡劣、限制讀書寫作及通信會見等。

維權網日前披露，為抗議魯南監獄及相關人員的違法行為、捍衛通信權，許志永自本月4日開始絕食，整整20天，期間體重減少約5公斤，健康情況惡化。

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2019年12月，許志永、丁家喜與維權人士和律師在廈門聚會，討論時政和中國未來；同月26日，當局開始抓捕參與並涉及這次私人聚會的人士，先後20多人被失蹤、被傳喚或被拘留，並被控涉嫌煽動顛覆國家政權和尋釁滋事。

2023年4月，許志永、丁家喜遭當局以「顛覆國家政權罪」一審重判14年、12年，引發國際社會關注，認為這是對中國公民社會的嚴重打壓。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1131029