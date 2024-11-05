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中國10月財新服務業PMI達52 創3個月新高

2024/11/5 12:46
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（中央社記者李雅雯台北5日電）中國10月財新服務業採購經理人指數（服務業PMI）數據達52，較9月增加1.7個百分點，創8月以來新高；專家認為，推動全球經濟成長有賴於消費需求的持續恢復。

中國財新傳媒5日發布10月服務業PMI數據。10月服務業PMI達52，較9月增加1.7個百分點，創近3個月新高，顯示服務業景氣度回溫；8月、9月服務業PMI雙雙測得50.3，7月為52.1。

中國財新傳媒5日分析，從服務業PMI分項數據來看，10月供、需擴張速度均加快，新訂單指數在擴張區間上升。受訪企業認為，潛在需求和市況改善，支撐新業務量成長；新出口訂單指數在擴張區間小幅下滑，外需仍略好於總需求。

分析提到，服務業就業數據呈現連續兩個月擴張，不過10月擴張速度有所放緩。新訂單成長速度快於企業用工擴張速度，導致10月積壓工作量增幅達7月以來最高；另外企業必須持續應對原料和能源價格上漲情形。

分析指出，雖然服務業潛在需求和市況有所改善，企業信心從低谷逐漸拉升回來，10月服務業經營預期指數在擴張區間上升，觸及6月以來新高，不過數據表現仍低於長期平均值，顯示部分企業對於前景感到擔憂。

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財新智庫高級經濟學家王喆表示，官方一系列增量政策從9月底陸續推出，從中國財新測得製造業PMI、服務業PMI等數據看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒有所恢復，顯示政策效果開始發酵。

王喆認為，增量政策在擴內需、促就業、保民生等部分後續效果如何，尚待密切關注。2024年全球經濟成長目標的實現，有賴於消費需求的持續恢復，在更大範圍內投入更大力道增加居民可支配收入，這應該成為增量政策發力點。（編輯：廖文綺）1131105

#中國
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#王喆
王喆
中國8月財新服務業PMI為51.6 年內次低中國財新7月服務業PMI為52.1 就業情況似好轉
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