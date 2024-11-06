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無論誰入主白宮 上海美國商會：盼美中經貿健康發展

2024/11/6 15:31（11/6 15:36 更新）
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上海美國商會會長鄭藝6日指出，美資企業仍看好中國市場，因此無論誰當選，都希望美中經貿關係能夠健康發展。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月6日
上海美國商會會長鄭藝6日指出，美資企業仍看好中國市場，因此無論誰當選，都希望美中經貿關係能夠健康發展。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月6日
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（中央社記者吳柏緯上海6日電）美國總統大選開票工作持續進行，無論誰入主白宮，外界均關注未來中美兩國的經貿關係。上海美國商會會長鄭藝指出，美資企業仍看好中國市場，因此無論誰當選，都希望中美經貿關係能夠健康發展。

美國總統大選開票結果陸續出爐，在中國投資的美國企業同樣關注。上海美國商會會長鄭藝今天出席上海美國商會在第7屆中國國際進口博覽會的相關活動，並接受台灣媒體聯訪，回應美國大選相關議題。

鄭藝說，目前還不知道選舉的最終結果，但從企業的角度來說，當然是希望無論是誰入主白宮，中美經貿關係能夠健康發展，因為中國、美國是世界兩大經濟體，有很多互補關係。

他說，以上海美國商會來說，今年就有200多家美資企業參加進博會，說明仍看好中國市場，希望積極參與。所以不管未來地緣政治的變化，美國企業還是希望在中國有長期健康的發展。

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鄭藝也進一步說明，COVID-19的疫情對於供應鏈有一些影響，特別是因為經過疫情，如何加強供應鏈韌性成了許多企業思考的重點。在地緣政治有更多不確定因素之下，美資企業也在想「去風險化」的概念與措施，但整體並不會改變美資企業在中國市場的布局。

他說，中國的消費市場是廣大的，從製造業的角度來說，中國製造業能力還是全球最具競爭力的，從基礎設施、能力到勞工，未來數年美資企業仍會繼續利用中國的製造業能力與市場發展，最多是「中國加1」，以中國為主並在其他地區找尋替代方案，例如東南亞、南亞、中美等，但並不會取代中國，「最終發展離不開中國」。（編輯：謝怡璇）1131106

鄭藝
中國多舉措振興經濟 上海美國商會盼刺激消費政策
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