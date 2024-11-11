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中國新法整治幼兒園小學化 禁辦學前兒童考試

2024/11/11 14:01
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（中央社台北11日電）中國全國人大常委會8日通過學前教育法，規定幼兒園不得採用小學化的教育方式，且不得對學前兒童進行考試或測試，整治幼兒園「小學化」等不規範辦園行為；並規定幼兒園聘任教師等工作人員應進行背景查詢。

新華社8日報導，中國14屆全國人大常委會第12次會議8日表決通過「中華人民共和國學前教育法」（下稱，學前教育法），自2025年6月1日起施行。

該法共9章85條。其中，專設「學前兒童」一章，針對學前教育「小學化」問題，規定幼兒園不得採用小學化的教育方式，並規定學前兒童入幼兒園接受學前教育，除必要的身體健康檢查外，幼兒園不得對他們進行任何形式的考試或測試。

界面新聞報導，中國教育部今天召開新聞發布會，解讀新頒布的學前教育法。教育部政策法規司司長張文斌介紹，學前教育法凸顯兒童中心，規定學前兒童享有生命安全和身心健康、依法平等接受學前教育等權利，包括學前兒童入園不得進行任何形式的考試或測試；科學實施保育和教育活動，不得教授小學階段的課程內容。

教育部基礎教育司司長田祖蔭表示，將堅決糾正幼兒園「小學化」等不規範辦園行為，並規範保教行為，研究制定課程教學資源審定管理辦法，規範在幼兒園使用的課程教學資源。

中國社會存在幼兒園「小學化」情況，很多幼兒園將小學管理模式、課程資源、教學規範、教學方法等滲透或運用於幼兒教育中。近日一名上海家長在網上表示，園方在家委會上表示，將從中班開始選拔孩子進AMC（美國中學數學分級能力測驗）理科班，並開設托福、雅思等週末班課程。

幼兒園招生諮詢人員表示，AMC理科班算是「AMC預備班」的概念，入學前會有老師對小朋友進行簡單測試，觀察孩子對數字方面的敏感度，不會真的做題目。

此外，學前教育法規定，幼兒園聘任教師等工作人員應做背景查詢和健康檢查，存在可能危害兒童身心安全、不宜從事學前教育工作情形的，不得聘任。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131111

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