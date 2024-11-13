科技解決傳統問題 食品機械業助糕餅老店突破困境

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（中央社記者吳柏緯江蘇13日電）傳統糕餅業仰賴大量人力，在現今市場面臨生產量不足等問題，以至於在年節期間難以大量接單。有台灣食品機械製造業者出手，開發能夠包5種餡料的自動化包餡機，協助解決問題，讓老店重獲新生。

台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械13日在江蘇省蘇州市舉行「英雄聯盟新品發表會」，邀請兩岸的食品業者、機械製造商參與，會場中除了各家廠商發表種類繁多的特色糕餅商品，也展示了多項全新設備。

過去這幾年，糕餅及烘焙產業面臨內外部競爭，品牌眾多、產品同質性高，於此同時人工成本增加、技術人力短缺，都成了挑戰。

有一些知名傳統老店雖然擁有技術，然而由於仰賴人工而無法大量產製，生產規模難以擴大以至在過年過節時無法大量接單，有些人甚至必須早早預訂，才能品嘗到美味的糕點。這成為了老餅店面臨現代化競爭時的考驗。

蘇州百城機械總監胡欽華告訴中央社，其中一名客戶是在基隆開業的老牌餅店，其中最知名的產品是一款有五層內餡的糕餅「帝王酥」，已經傳承了6、70年，然而由於工藝複雜而難以大量生產，在節慶有送禮需求的時候，時常供不應求。

為了解決這樣的困境，業者向百城尋求協助，希望能透過機械化的方式讓問題迎刃而解。

胡欽華說，收到這項請求後，研發團隊花了6個月的時間研發，才解決「五重包」的這個任務。「我們很多的創意是來自於客戶」，過去以人工的方式，一個人做一顆可能要一分鐘，現在透過機器，大概兩秒鐘一顆。在精簡人力的同時也能大量生產，滿足訂單需求。

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胡欽華說明，科技跟傳統並不違和，很多傳統的配方都很好，但是人力確實很有限，加上老師傅的手藝傳承會有困難，所以從手工轉為設備自動化是相當必要的。在保留傳統的風味與工藝同時轉型工業化，也能使好的產品能讓更多人接受、享用。

他也提到，這家老店已經從3年前開始導入這項自動化方案，如今在中秋節的時候都是熱門的商品，「以前是不敢接太多的單，如今是有多少單都能應對」。（編輯：呂佳蓉）1131113