陸籲移除往來障礙 陸委會：開放團客赴陸待評估

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國大陸國台辦今天喊話，台灣應該正視旅遊業等需求，儘早撤除兩岸人員往來「阻撓禁限」。陸委會回應，必須觀察中共發布系列國安法令後風險變化，開放團客赴陸待評估。

大陸委員會（陸委會）13日晚透過書面表示，目前兩岸人員往來不若過往，主因在於對岸尚未開放陸客來台旅遊；台灣民眾赴陸人數未見成長原因在於對於中共政治考量有所考慮。

陸委會表示，政府持續觀察中共系列國安法令與「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）公布後的赴陸風險、旅遊品質等情況，研議強化安全配套。

陸委會強調，將視兩岸情勢變化，評估開放旅行社招攬團客赴陸旅行的時機。

關於中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）公布數據指出，申請赴金門、馬祖旅遊簽注近5.9萬人、實際旅遊人數5000多人，陸委會回應，申請人數與實際旅遊人數有落差，不是出於台灣審查作業阻礙。

陸委會說明，陸客依據小三通規定申請到金門、馬祖旅遊，現由移民署受理、審核；中國大陸受理申請金門、馬祖旅遊簽注人數與實際旅遊人數有落差在於簽注效期達6個月，陸客不一定馬上出發；政府歡迎陸客前往金門、馬祖旅遊。

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中國大陸國台辦13日上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，出入境管理部門統計資料顯示，截至10月31日止，共受理大陸居民赴金門、馬祖旅遊簽注申請5萬8735人；赴金門、馬祖旅遊人數5074人。

朱鳳蓮指出，將按照既定工作安排，持續推進大陸居民赴台灣團體旅遊；希望民進黨正視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲和訴求，儘早撤除對於兩岸人員往來的阻撓禁限。（編輯：周慧盈）1131113