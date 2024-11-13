國台辦稱擱淺貨輪申請回港遭拒 港公司：未提出

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（中央社記者王朝鈺新北13日電）中國貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北野柳岬，對於國台辦發言人朱鳳蓮今天指「鈺洲啟航」多次申請回基隆港被拒，基隆港務分公司表示，「鈺洲啟航」主動申請出港避颱，未提出申請回港。

根據新華社報導，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天在例行記者會指，「鈺洲啟航」是因事故滯留基隆港，後因颱風轉向申請出港避風，但直至10月29日上午才被允許離港。

朱鳳蓮稱，「鈺洲啟航」出港後即遭遇颱風受困，申請拖船救助因風浪太大未果，又多次申請返回基隆港被拒，當晚「鈺洲啟航」失去動力在野柳附近擱淺，全體船員不得已棄船緊急避險。

對此，台灣港務公司基隆分公司表示，「鈺洲啟航」主動申請出港避颱，航向由船方自行決定，也未提出申請回基隆港避風。「鈺洲啟航」發出緊急求救後，港口作業單位即完成通報海巡署救援，並安全救出所有船員回基隆港。

此外，「鈺洲啟航」船上殘油達290噸（其中43噸為輕油），交通部長陳世凱昨天前往野柳地質公園涼亭，近距離瞭解「鈺洲啟航」抽油作業推進情形，並表示希望能在明天開始抽油，預計2週內抽完。

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今天擱淺現場海象依舊不佳，引水船搭載海歷公司工作人員，乘風破浪緩緩靠近「鈺洲啟航」，船艏一度被浪打到翹起超過「鈺洲啟航」甲板，船上人員緊抓著欄杆，趁風浪稍緩間隙，在已登上「鈺洲啟航」人員攙扶下，跳上「鈺洲啟航」甲板，險象環生，現場人員表示，大家都冒著生命危險在做事，有機會能上船就會拚命。

另一方面，工程船「東方建設者」已將抽油所需重機具設備吊掛上「鈺洲啟航」，後續將展開油櫃鑽孔、管線布設等前置作業，相關前置作業完成後即可開始抽油。

至於是否能依原定計畫明天開始抽油，相關單位指出，仍需視前置作業能否順利推進，及明天海象及氣象狀況才能決定。（編輯：林恕暉）1131113