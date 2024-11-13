陸喊話九二共識 海基會：中華民國擺在哪個位置

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮重申，只要承認「九二共識」，兩岸兩會可以恢復溝通協商；海基會回應，對岸應該公開說清楚，中華民國在九二共識裡面哪個位置。

海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山13日透過書面表示，假如中華民國、中華人民共和國在1992年達成九二共識，那麼中華民國在所謂九二共識裡面一定有個位置；對岸應該公開說清楚，中華民國在九二共識中，擺放在哪一個位置。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）13日上午召開例行記者會。

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中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，從2016年以來，民進黨堅持「台獨」立場，歪曲、否認九二共識，「單方面破壞兩岸關係和平發展以及兩會（指海基會與海協會）協商往來的政治基礎，這是造成兩岸政治僵局的癥結所在」。

朱鳳蓮重申，「只要承認九二共識這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩岸兩會就能恢復溝通協商，兩岸關係就可以重回和平發展的正確軌道」。（編輯：周慧盈）1131113