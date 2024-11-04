吳豊山任海基會董事長 籲海協會堆疊善意

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（中央社記者謝怡璇台北4日電）海基會今天下午舉行董監事聯席會議，正式推選吳豊山任海基會董事長。吳豊山表示，希望對口單位海協會同一脈動，同步堆疊善意，兩會進而攜手「揮別柳暗迎向花明」。

海峽交流基金會（海基會）4日下午舉行第12屆董監事第5次聯席會議，完成推選作業，吳豊山正式出任海基會董事長。

吳豊山致詞時表示，「兩岸事務錯綜複雜，兩岸政務更是軍國大政，兩岸分立、分治已75年，我國已換過8位總統，歷任總統的兩岸政策容有差異，但防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場，始終如一。」

吳豊山並提到，他觀察到中華人民共和國主席習近平也一再強調希望兩岸和平發展，這表示兩岸最高領導人都充分認定，和平發展、追求共榮才是兩岸人民福祉的最大保障。「本人也建議對口單位海協會同一脈動，同步堆疊善意，兩會攜手揮別柳暗迎向花明。」

吳豊山表示，海基會剛成立時曾擔任董事，也因為這個因緣，之後二、三十年花很多心力關注兩岸事務，有時也會協助政府處理兩岸事務，並坦言，「賴總統過去邀請我到海基會時曾猶豫過，希望總統就把我當作備胎，最後還是答應了，只是因為我警覺到作為國民一分子，在國家徵召時，我沒有權利扮演逃兵。」

海基會副董事長許勝雄表示，代理董事長職務的3個月間，在同仁的努力下兩岸維持一個很穩定的運作機制，並感謝海基會秘書長羅文嘉在金門、馬祖行政中心派駐同仁。「兩岸無小事，因為兩岸具有非常複雜性、敏感度，工作真的非常不容易，海基會會在第一線，全力來執行政府委託的工作。」

許勝雄並感謝各董監事在代理期間給予的幫助，也希望董監事們繼續給予新任董事長支持與協助。

據海基會官網發布的資訊顯示，吳豊山曾擔任自立晚報總編輯及社長計18年，也曾二度當選國民大會代表，另擔任過公共電視董事長、行政院政務委員、監察院監察委員等職。

前海基會董事長鄭文燦於7月7日辭去海基會董事長一職，後由海基會副董事長、金寶集團董事長許勝雄代理董事長一職。（編輯：周慧盈）1131104