馬辦邀陸生交流 陸委會：盼恢復學位生來台就讀

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（中央社記者李雅雯台北13日電）馬英九基金會邀請陸生來台交流，中國大陸國台辦表示，樂見兩岸青年多來往；陸委會指出，中國大陸片面禁止陸生來台就讀學位，對於兩岸青年交流影響甚大，期待早日恢復。

大陸委員會（陸委會）13日晚透過書面表示，兩岸青年交流最重要的是學生交流，政府向來支持。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後持續有陸生來台參加交流活動，今年1至9月期間計有2000多名陸生來台研修。

陸委會表示，中國大陸2020年起片面暫停各學制學生來台就讀學位，在台陸生持續減少，影響兩岸青年交流甚大。總統賴清德在就職演說呼籲重啟陸生來台就讀學位，期待對岸正視陸生來台就學的機會與權益，早日恢復陸生來台就讀學位。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）13日上午召開例行記者會。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮對於馬英九基金會邀請北京大學、復旦大學等多校陸生來台交流一事表示，樂見兩岸青年經常往來，希望大陸師生訪問團可以順利赴台交流。

朱鳳蓮說，歡迎更多台灣青年到大陸走走看看，也與大陸青年交流，為推動兩岸關係和平發展、融合發展不斷地彙聚青春力量。（編輯：張淑伶）1131113