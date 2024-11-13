珠海衝撞事件後 深圳警發文教車輛恐襲逃生法

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（中央社台北13日電）中國廣東珠海11日晚間發生汽車撞人重大事故後，深圳警方隔天發文教導如何在車輛衝撞的恐怖襲擊中逃生。廣東省政府今天則召開會議，要求盯緊廣場、公園、體育場館等人員密集場所和學校、醫院等重點地區。

深圳市公安局反恐怖工作支隊12日在其微信公眾號「深圳反恐」貼出文章，教導在5大場景下，面對車輛衝撞恐怖襲擊的逃生，主要有「躲、避、擲」三種技巧。其中，「擲」是把隨身攜帶的物品砸向該車輛的擋風玻璃，干擾對方視線以減少傷害。

文章還說，如果沒有十分必要，盡量不去人群密集聚集區。

珠海市體育中心11日晚發生汽車衝撞事件，釀35死43傷，司機是一名62歲男子，已被當局拘留，事件正在調查中。中共總書記習近平12日對事件下達指示，直指此案「性質極其惡劣」。

此事引發中國國內及國際社會高度關注。南方日報報導，廣東省長王偉中今天主持召開省政府黨組會議，成立此事故的工作組，由廣東常務副省長張虎任組長，廣東政法委書記袁古潔及副省長、省公安廳長劉國周任副組長，統籌協調做好傷員救治、案件處置等工作。

會議指出，要展開公共安全領域風險隱患排查整治，從源頭上加強風險防控，努力把問題解決在基層、化解在萌芽狀態，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會面治安防控，「盯緊廣場、公園、體育場館等人員密集場所和學校、醫院等重點部位，強化群防群治工作」，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案件發生。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131113