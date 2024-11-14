珠海汽車撞人事件後 北京市稱要確保首都安全

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（中央社台北14日電）中國廣東省珠海市體育中心11日發生汽車惡意撞人事件，造成35死43傷，全國震驚。北京市官方昨天表示，要全力確保首都安全穩定和群眾生命財產安全，深入做好矛盾糾紛排查化解。

據北京日報，北京市委常委會13日下午召開會議，提到要貫徹落實中共總書記習近平總對珠海市駕車衝撞行人案件作出的指示，「始終把防風險、保平安這根弦繃得緊而又緊」。

會議表示，要全力確保首都安全穩定和人民群眾生命財產安全。加強風險源頭防控，深入細緻做好矛盾糾紛排查化解。強化公共安全風險防範措施，做好人員密集場所、大型活動安全防範，用好群防群治力量，維護社會良好秩序。

會議又表示，要持續加強消防、建築、交通等領域隱患整治，嚴防發生安全生產重特大事故。提升突發事件應急處置能力，遇有突發情況迅速妥善應對。各級領導要帶頭抓緊維護安全工作的責任，各區各部門各單位要加強協同配合，形成維護安全穩定工作合力。

珠海市體育中心11日晚間發生汽車惡意撞人重大事件，震驚中國國內外。習近平事後作出指示稱此案「性質極其惡劣」，要依法嚴懲凶手，各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131114