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兩岸新媒體活動 陸委會：統戰對象瞄準網紅青年

2024/11/14 18:43
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（中央社記者李雅雯台北14日電）中國大陸國台辦於珠海舉辦兩岸新媒體交流活動。陸委會表示，對岸招手台灣網紅、青年，將其視作主要統戰對象，必須提醒青年，對岸經濟環境欠佳，留在台灣發展很有前景。

大陸委員會（陸委會）14日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

中國大陸台灣網消息指出，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）、廣東省海峽兩岸交流促進會於12至17日在珠海舉辦「粵海圖強—兩岸新媒體灣區行」6天活動，邀請兩岸新媒體參加。

梁文傑表示，有注意到，中國大陸將網紅、青年視作主要統戰對象；必須提醒大家，中國大陸青年失業率確實非常高，根據官方數據，9月青年失業率達17.6%，不過實際失業率可能更高。

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梁文傑表示，青年學生必須知道對岸青年失業率攀高的狀況，目前對岸經濟狀況確實不怎麼好，建議不要跟著吹捧對岸，反倒忘了台灣發展前景，目前台灣經濟非常地好，留在台灣發展其實很有前景。

關於中國大陸鄭州的大學生自行車夜騎活動遭禁，梁文傑評論，這是大學生嚮往自由的自發性群聚活動，目前看起來沒有政治意涵；不過對於中共來說，群聚就是危險，因為當年法輪功也是從群聚開始，「群聚是一個非常危險的訊號」。（編輯：張淑伶）1131114

梁文傑
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