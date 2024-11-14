陸委會提醒台商：大陸公安跨區執法罰款
2024/11/14 19:24
（中央社記者李雅雯台北14日電）陸委會今天表示，中國大陸地方政府財政匱乏，一些地方公安為了罰款收入編列名目、跨區執法，中國大陸發改委也有提到類似問題，必須提醒台商多加注意。
大陸委員會（陸委會）14日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。
梁文傑表示，有注意到中國大陸一些報導指出，由於地方政府財政匱乏，地方公安會利用名目，跨省到遠地去扣押、查扣企業財產，然後將一些罰款沒入當作公安機關的收入，這在中國大陸叫做「遠洋捕撈」或「異地執法」。
他強調，提出這樣的提醒是有根據的。
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梁文傑指出，在新華社10月8日報導中有提到，大陸國家發展改革委員會（發改委）主任鄭柵潔要求嚴格禁止異地執法、趨利性執法，顯示對岸也有注意到相關問題，一定是狀況嚴重才會讓發改委跳出來說話，「這絕對不是陸委會在抹黑（對岸）」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮昨天在例行記者會表示，對於陸委會指中國大陸地方政府透過詐騙凍結企業資金或罰款一事，「這種說法完全是無中生有，是民進黨當局抹黑大陸的慣用伎倆」。（編輯：楊昇儒）1131114
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