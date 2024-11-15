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陸委會對談愛沙尼亞議員 強調台海和平重要性

2024/11/15 11:45（11/15 11:56 更新）
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陸委會副主委沈有忠率員訪歐，13日與愛沙尼亞國會跨黨派友台議員與智庫學者舉行座談。左起為傳譯趙瑩、愛沙尼亞國會議員楊森（Jüri Jaanson）、議員柏安笛（Anti Poolamets）、陸委會副主委沈有忠、愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）、駐拉脫維亞代表處代表李憲章、議員拉內特（Kalle Laanet）、陸委會聯絡處長朱祐誼。（陸委會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月15日
陸委會副主委沈有忠率員訪歐，13日與愛沙尼亞國會跨黨派友台議員與智庫學者舉行座談。左起為傳譯趙瑩、愛沙尼亞國會議員楊森（Jüri Jaanson）、議員柏安笛（Anti Poolamets）、陸委會副主委沈有忠、愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）、駐拉脫維亞代表處代表李憲章、議員拉內特（Kalle Laanet）、陸委會聯絡處長朱祐誼。（陸委會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年11月15日
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（中央社記者李雅雯台北15日電）陸委會副主委沈有忠率員訪歐，對談愛沙尼亞跨黨派友台國會議員與智庫學者，彼此強調維持台海現狀、和平穩定的重要性。

大陸委員會（陸委會）15日透過新聞稿表示，沈有忠率員赴歐訪問，應駐拉脫維亞代表處（兼轄愛沙尼亞）代表李憲章邀請，沈有忠等人與愛沙尼亞跨黨派友台國會議員與智庫學者對談。

在這場座談會上，沈有忠、與會人員在歐盟對中國大陸戰略、共軍機艦侵擾台灣、假訊息及社會滲透等議題進行探討交流。

沈有忠對現場與會人員說明政府兩岸政策，強調台灣將強化國防自主，增加經濟、社會及民主韌性，積極地與理念相近國家在各領域合作，掌握兩岸關係話語權，致力於維持台海現狀、和平與穩定。

沈有忠表示，台、愛兩國同樣面臨來自中國大陸的威脅。中國大陸船隻2023年10月破壞了愛沙尼亞海底電纜；台灣、馬祖的海底電纜也曾遭受中國大陸船隻破壞，於是持續強化通訊設備安全性，台、愛可在這部分交換經驗、合作。

愛國議員指出，中國大陸這類專制國家無法像其他正常國家一樣溝通，愛國向北京提出調查船隻請求，北京卻是「已讀不回」。

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愛國人士感謝台灣對於烏克蘭的援助，強調維持台海現狀對於歐盟來說很重要，台海不能由單方面改變現狀；建議台灣強化嚇阻力。「去風險化」是歐洲國家應對中國大陸政策的原則，例如愛沙尼亞拒絕中國大陸華為5G設備。

參與座談的愛國國會議員包括友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）、議員楊森（Jüri Jaanson）、議員柏安笛（Anti Poolamets）、議員拉內特（Kalle Laanet）；智庫成員包括國際防禦及安全中心（ICDS）副主任萊克（Kristi Raik）與其他等人。（編輯：呂佳蓉）1131115

沈有忠
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