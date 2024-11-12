陸委會與拉脫維亞國會友台小組交流 盼合作應對極權

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（中央社記者謝怡璇台北12日電）陸委會副主委沈有忠11日與拉脫維亞國會友台小組成員交流。沈有忠於會中感謝歐洲議會駁斥中共扭曲聯大2758決議、關切共軍對台軍事脅迫，並表示期待與拉脫維亞等理念相近國家深化合作，共同應對極權威脅。

陸委會副主委沈有忠近日赴歐洲訪問，於11日晚間在駐拉脫維亞大使李憲章陪同下，和拉脫維亞國會跨黨派友台小組的6位議員交流。

據陸委會新聞稿指出，與會議員熱烈提問，展現對兩岸關係的高度關注及對台灣的堅定支持，並探討極權陣營對民主國家的認知作戰、兩岸交流現況及中國大陸內部情勢及對外擴張作為等。

沈有忠向議員們說明現階段政府兩岸政策與兩岸關係，強調總統賴清德的兩岸政策兩大特點為具延續性及可預期性，積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括：強化國防自主、建構經濟安全及社會韌性、加強與理念相近國家合作，及掌握兩岸關係話語權等理念，致力維持台海現狀與和平穩定。

與會的拉脫維亞議員則提及，目前全球局勢動盪，具高度不確定性，俄烏及中東等區域衝突後續動向亦令人憂心，且拉台雙方皆面臨來自極權鄰國的網路攻擊、資訊戰及心理戰等複合性威脅，更應加強交流合作，共同維繫民主韌性。

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沈有忠特別感謝歐洲議會近期駁斥中共惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，及關切共軍在台灣周邊軍演；也期盼未來與拉脫維亞等理念相近民主國家深化合作，共同應對極權政權對全球民主之威脅。

出席會面的6位拉脫維亞國會議員分別為，外委會副主席柯茨瑪（Irma Kalnina）、國家安全委員會主席賴國基（Ainars Latkovskis）、曾任內政部長、防長及外長的議員柯鐸奇（Ģirts Valdis Kristovskis）、歐洲事務委員會副主席羅布格（Ugis Rotbergs）、公民、移民及社會凝聚委員會副主席蘭安娜（Anna Rancane）及職權、紀律及陳情委員會主席福燦（Janis Vucans）。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1131112