重重限制下中國汽車出口量仍增加 俄羅斯是最大市場

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（中央社記者吳柏緯上海17日電）根據數據顯示，今年前9個月中國新能源車出口92.8萬輛，年增12.5%、燃油車出口338.4萬輛，年增32%。其中俄羅斯仍是中國汽車第一大出口地，前9個月，對俄出口年增33%。此外，對巴西、墨西哥的出口量也明顯增加。

據中國新聞周刊，雖然面臨關稅的壓力，然而今年中國汽車出口情形仍有所突破，中國汽車工業協會（中汽協）的資料顯示，今年9月，中國汽車出口量累計達53.9萬輛，年增21.4%。今年前9個月，中國汽車總出口量達431.2萬輛，年增27.3%。其中92.8萬輛為新能源車，年增12.5%、338.4萬輛為燃油車，年增32%。

數據顯示，即便面臨歐美的關稅壓力，中國的新能源車出口仍然增加。

中國乘聯分會秘書長崔東樹分析，今年成長的主要動力來自於中國產品競爭力提升和歐美市場的小幅增長，以及俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代。「雖然近期受到一些干擾，但出口到發展中國家的情勢快速成長，前景光明」。

報導指出，俄羅斯在2023年成為中國汽車第一大出口地，中國對俄羅斯的整車出口超過90萬輛，年增高達459%。今年，俄羅斯需求再度上漲，依舊是中國汽車最大的出口地。

資料顯示，今年前9個月，中國向俄羅斯出口汽車84萬9951輛，年增33%，領先其他地區。除了俄羅斯，巴西、阿拉伯聯合大公國、墨西哥以及比利時的出口成長幅度較大。與此同時，中國對歐盟的汽車出口量下滑，美國、澳洲的出口也出現萎縮。

2022年，中國新能源車出口至歐盟的占比達46%，近期歐洲和中南美的純電動車型出口占比下降。中國國際貿易促進委員會汽車行業分會副會長趙揚在2024全球新能源汽車合作發展（上海）論壇上表示，從占比變化來看，2023年中國出口歐洲市場的占比為39%，今年前9個月降到32%。

報導也提及，在拓展整車出口的同時，中國車企還在加快推動在海外市場的本地化生產。

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長城汽車董事長魏建軍指出，中國車企在海外很多地區沒有實現本地化生產，關稅較高，競爭力和盈利能力就較差。此外，其他國家不會讓中國車企無限制地在當地賣中國車。「全球化不是電動化就能解決的，每個地區的市場需求不同，全球化是要生產滿足當地需求的產品」。

目前，比亞迪、奇瑞、長安、長城、廣汽和上汽等中國車企已經宣布了在泰國、印尼和巴西等國家新建或擴建海外工廠。此外，推動在歐洲本地化生產的進度加快，有望減輕受關稅的影響。（編輯：謝怡璇）1131117