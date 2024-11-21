美國會籲取消中國最惠國待遇 北京批開歷史倒車

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（中央社台北21日電）美國國會美中經濟暨安全檢討委員會近日遞交年度報告，建議取消中國的「永久正常貿易關係」（PNTR）地位。對此，北京抨擊「美方一些政客妄圖開歷史倒車」，將中美經貿關係拉回冷戰時期。

綜合外電與陸媒報導，跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）當地時間19日向國會遞交了2024年度報告，提出系列有可能徹底改變兩國經濟與技術競爭格局的政策建議，包括首次建議取消中國的永久正常貿易關係地位。永久性正常貿易關係即原來的最惠國待遇，但不需年審。

據中國外交部官網，外交部發言人林劍11日曾回應媒體稱，「根據中美雙方就中國加入世貿組織（WTO）達成的協議，美國2001年宣布給予中國永久正常貿易關係地位。美方一些政客妄圖開歷史倒車，將中美經貿關係拉回冷戰時期，這違反世貿組織規則，只會損害中美兩國共同利益，干擾全球經濟運行」。

根據1999年中美針對中國加入WTO達成的雙邊協議，2000年9月美國國會通過給予中國PNTR地位的法案；2001年12月27日美國正式宣布給予中國PNTR地位，結束了美國國會每年對給予中國正常貿易關係地位進行年度審議的歷史。

外電報導，這一政策長期以來都被視為美中貿易關係的基石，但USCC認為中國未能兌現開放市場和公平競爭的承諾。

環球網引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，PNTR是世貿組織成員之間正常貿易關係的對等互惠方式，是國際貿易協定的基本條款之一。取消PNTR意味中國商品將被迫適用於42%的美國非最惠國關稅稅率，這將重創中美經貿。

美國與大多數國家維持著永久正常貿易關係，據報導，若美國國會採納該建議，中國的貿易地位將降至與俄羅斯、北韓、古巴等國家相同的標準，美國國會也將重啟對中國貿易行為的年度審查。

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美方並非首次威脅取消對中國的PNTR地位，此前共和黨籍參議員和眾議員分別於2021年3月和2022年3月在參眾議院提出相關法案；去年1月，美國會議員又分別向眾議院和參議院提出2023年版本的「中國貿易關係法案」，要求撤銷中國PNTR地位。

本月14日，美國國會共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）提出恢復貿易公平法案，要求取消中國的PNTR地位，而在此之前3名共和黨參議員已在參院推出類似法案。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131121