泛民45人獲重刑引國際批評 中國：香港是法治社會

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（中央社記者邱國強北京19日電）針對香港45名泛民主派人士被判重刑，引發美國、澳洲等國批評，中國外交部發言人林劍今天聲稱，香港是「法治社會」，中國中央政府堅定支持香港依法懲治各類危害國家安全活動，堅決反對個別西方國家藉此干涉中國內政。

中國外交部發言人林劍下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體詢問時，作上述表示。

林劍聲稱，香港是「法治社會」，「有法必依、違法必究」是基本原則。任何人都不能打著民主的旗號從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁。

他宣稱，「個別西方國家」一面無視其本國通過有關司法程序維護自身國家安全的事實，一面對香港法院「公正實施『香港（港區）國安法』」無端指責，這種行徑是「對法治精神的嚴重褻瀆和踐踏」。

林劍聲稱，中國中央政府堅定支持香港特區「維護國家安全，依法懲治各類危害國家安全」的活動，堅決反對「個別西方國家」藉有關司法個案「干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治」。

香港45名泛民主派人士因主張或參與立法會泛民陣營初選事宜，被港府依「港區國安法」中的「顛覆國家政權罪」逮捕並送辦。全案今天宣判，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭判刑10年；前「香港眾志」秘書長黃之鋒被判4年8個月；其餘43人也被判刑4年餘至7年餘，引起國際輿論譁然。

法新社報導，美國駐港澳總領事館發言人今天表示，此案被告因和平參與受到香港「基本法」保護的正常政治活動，卻受到嚴厲起訴和監禁，美國對此事予以強烈譴責。

澳洲外長黃英賢則表示，澳洲對中國和香港官方繼續廣泛實施國家安全立法表示強烈反對。澳洲並呼籲中國停止壓制言論、集會、媒體和公民社會自由，並應廢除「港區國安法」。（編輯：楊昇儒）1131119