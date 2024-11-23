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躲避中央安檢 廣東潮州汕頭全面歇業宛如死城

2024/11/23 18:07
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（中央社台北23日電）中國國務院11月派出巡查組至各省市展開安全生產和消防工作考察，廣東省潮州、汕頭的工廠、商家收到風後，近日紛紛關門歇業，以免遭「明查暗訪」重罰；使用明火的夜市攤位還被下令停業一週，導致當地宛如死城，引發熱議。

中國社群平台多支短影音顯示，廣東潮州、汕頭許多商店拉上鐵門歇業，工廠也放假；擺攤賣燒烤的老闆也在群組發通知這幾天休息。原本熱鬧的商業區與夜市宛如死城，許多外地遊客也傻眼，有人形容比疫情封城還安靜。

「怕鬼，今天休息」、「夫妻吵架，休息兩天」、「豬腳被偷，休息一天」、「老闆心情不好」。許多商店關門還貼出五花八門的藉口，搞笑之餘透露著無奈。

影片顯示，甚至連麥當勞、肯德基這樣的國際連鎖速食店也關門歇業。

至於潮州、汕頭為何出現「關門潮」，多名商戶表示，這是為了躲避即將到來的安全檢查才集體關門。

網路截圖顯示，當地有關部門通知業者，中國國務院安全生產和消防工作巡查組19日到廣東進行考核督察，「20至22日進行明查暗訪」，要求做好消防安全等工作。

當地有關部門還警告，如果企業自身不合格的，在這幾天暫停生產，關閉廠門。同時注意陌生人到訪，如被查到不合格的，到時將會被罰款人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元），甚至會被關廠。

大陸網友說，這不是商戶主動關門，而是迫於壓力，不得不關門。畢竟誰也不願意得罪衙門。

此外，還有許多夜市攤販是直接被當地下令停業一週。據三湘都市報官方微博報導，汕頭龍眼南夜市的擺攤群組稱，本月22至28日，應街頭上級部門要求，有使用明火經營的攤位全部休息。

據報導，當地網友表示，這幾天潮州牌坊街比疫情期間還要安靜，「第一次見到這麼多店關門」。潮州某社區工作人員稱，牌坊街的店已經關了兩三天，是因為「有檢查」。

社群訊息顯示，大量短影音指潮州、汕頭出現關門潮，引發網路熱議與群嘲後，當地官方又緊急發出通知，要求企業恢復經營，強調昨天出現大面積企業關停拒檢後，已經引起社會輿情，並「受到上級領導嚴厲批評」。

「通知」要求企業沒有正當理由和客觀原因，絕不能故意關停拒檢，否則後續將「更加嚴厲的開展檢查」。

中國應急管理部1日宣布，中國國務院2024年度省級政府安全生產和消防工作考核巡查正式啟動。由國務院安委會有關成員單位負責人帶隊的22個考核巡查組陸續進駐31個省市區展開考核巡查。此次考核巡查自11月初開始，到11月底結束。

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據發布，各考核巡查組對每個省級政府以「必查＋選查」重點行業領域的方式，對有關企業單位和場所展開「明查暗訪」，透過發現的問題隱患，倒查有關部門履職情況。

據大洋網18日報導，廣東省安委會日前召開全省安全防範工作視訊會議。會議強調，要迅速展開「安全風險隱患大排查大整治」，聚焦展區展館、廠房庫房、物流園區、餐飲場所、養老機構、醫療機構、旅遊景區、大型商業綜合體等公共場所安全管理。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1131123

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