中國7家醫院超收4億醫保基金 檢查眼睛左右分開收費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國國家醫保局近日通報，有7家醫院涉嫌騙保，超收醫保基金近人民幣9000萬（下同，約合新台幣4億元），其中一家列為最高等級的醫院為患者檢查眼睛時左眼收費一次，右眼再收一次。

綜合中新經緯等陸媒近日報導，中國國家醫保局通報，內蒙古自治區人民醫院、江西省九江市第一人民醫院、吉林省長春市中醫院、河北省石家莊市人民醫院、甘肅醫學院附屬醫院（平涼市人民醫院）、山東省濟南腎病醫院、黑龍江省黑河市五大連池福康醫院等7家醫院分別有過度診療、重複收費、超標準收費、分解收費等違法違規行為，前5家都是地方知名的三級甲等醫院。

這些醫院涉嫌騙保的手法五花八門，其中內蒙古人民醫院被發現為病人照腹部電腦斷層掃描竟然分成上腹、中腹、下腹，分3次做，收3次錢；九江第一人民醫院檢查眼睛，左眼收一次費，右眼再收一次；長春市中醫院檢查骨質密度，腰椎收一次費，前臂收一次，髖部再收一次。依照規定，這些都應該只收一次費。

此外，石家莊人民醫院規定換藥依傷口大小收費，但小傷口卻依大傷口收費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據統計，這7家醫院涉及違法違規使用醫保基金近9000萬，其中內蒙古自治區人民醫院共有82項問題，違法違規金額3466.7萬元；河北省石家莊市人民醫院共86項問題、2000.9萬元；吉林省長春市中醫院共38項問題、1638.7萬元。

中國國家醫保局要求醫院自查自糾，結果內蒙古人民醫院違規3466.7萬元，規定時間內一分不退；九江第一人民醫院違規592.8萬元，只退回1.96萬元；長春市中醫院違規1638.7萬，退回120.1萬元；石家莊人民醫院違規2000.9萬元，僅退回108.2萬元。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131124