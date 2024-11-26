「996奮鬥無憂險」 中國保險產品惹議

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（中央社台北26日電）中國出現一份名為「996奮鬥無憂險」的保險產品引來社會關注。產品介紹，「無畏加班，來份熬夜險為夢想加點油」，不過疑似為販售該產品的保險公司「中國平安」則否認，並說目前自身的官方商城並無販售此產品。

據瀟湘晨報等陸媒報導，一位中國民眾發布影片，反映一個名為「996奮鬥無憂險」的保險產品宣傳牌。根據宣傳單上的介紹，「熬夜險」、「奮鬥無憂意外險」繳費為一年人民幣18元起（下同，約新台幣81元），賠償方面為最高60萬，包含猝死、意外、救護車。宣傳單下方的落款為「中國平安」。

「996」工時制指的是早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天的上班模式。

不過，中國平安客服25日則回應，該保險可能是第三方和中國平安聯合推出的產品，目前他們官方商城並無售賣此產品。「這些第三方機構會和平安合作，推出一些產品，放在其平台售賣，在我們自己商城，目前沒有此產品。」

中國人社部、最高法明確，「996」工作制嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，相關公司規章制度應認定為無效。

報導指出，在其他平台搜索類似產品，發現在一個名為「護身福，定期壽險」保險產品的宣傳介紹中，有「996上班族必備保障」的標語。該產品有「猝死關愛保險金」：65歲前猝死，可獲得相關賠付。

中國網友對於「996保險」大多持批評態度。有中國網友建議，保險公司可以推出「躺平險」，也有中國網友揶揄「最貴60萬一條，資本家看了都佩服」、「中國平安員工買了嗎？」等回應。

「996」的血汗工時在中國行之已久，尤其在網路大企業，並且曾引發諸多爭議。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1131126