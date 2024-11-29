中國大陸恢復深圳珠海赴港澳遊寬鬆簽注措施

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（中央社記者張謙香港29日電）中國大陸將自12月1日起恢復深圳和珠海民眾前往香港和澳門旅遊的寬鬆簽注措施，包括重新容許深圳民眾赴港「一簽多行」。

中國出入境管理局今天在官方網頁公告，經中國國務院批准，該局決定在深圳實施赴港旅遊「一簽多行」政策，在珠海實施赴澳門旅遊「一週一行」政策，另外在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。

這些措施自12月1日起實施，屆時深圳戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴港旅遊「一簽多行」簽注，即1年內可不限次數往來香港，每次停留不超過7天。

涉及澳門及橫琴的新措施則自明年1月1日起實施，屆時珠海戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一週一行」簽注，即1年內每週可前往澳門一次，每次停留不超過7天。

中國大陸最早於2009年4月實施深圳民眾赴港「一簽多行」措施，但隨著大陸赴港旅客數量激增，激化兩地民眾矛盾，以致香港出現「反中」情緒，大陸約在10年前取消這項措施。

這次中國大陸決定重新恢復實施相關政策，相信是要進一步振興香港觀光和零售業。與此同時，「反送中」運動已結束，隨著國安法和基本法23條立法的落實執行，香港社會恢復穩定，兩地矛盾因素漸除。

香港行政長官李家超月前在其發表的施政報告中，也希望北京中央恢復相關簽注措施，以利香港旅遊和零售業。（編輯：陳鎧妤）1131129