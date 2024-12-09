工商協進會秘書長朱曦辭世 海基會：視家屬需要協處

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（中央社記者謝怡璇台北9日電）工商協進會秘書長朱曦近日前往廈門參加2024兩岸企業家峰會年會，今天突然辭世。海基會今天表示，接獲消息後即與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。

海基會今天晚間回應，接獲朱曦不幸往生訊息，即與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。

2024兩岸企業家峰會年會9、10日於廈門登場，工商協進會秘書長朱曦近日前往廈門與會，今天突然離世。

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工商協進會今天傍晚表示，早上在飯店有看到朱曦下來吃飯，但開會前找不到人，手機也無法接通，後來發現朱曦在飯店房間呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，明顯無生命跡象。目前已經協助家屬前往中國大陸處理，詳細情形待檢警調查，也須視家屬意願公布。

朱曦現職為中華民國工商協進會秘書長，曾任駐世界貿易組織（WTO）代表團常任副代表、駐港「台北經濟文化辦事處」處長、陸委會企劃處處長和經濟部國際貿易局組長等，專長為區域經貿談判。（編輯：呂佳蓉）1131209