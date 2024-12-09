劉兆玄出席兩岸企業家峰會 籲台商掌握合作商機

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（中央社記者廖文綺廈門9日電）2024兩岸企業家峰會年會今天開幕，峰會台灣方面理事長劉兆玄表示，面對國際與兩岸情勢變化，峰會選定新能源汽車等重點領域，優先推動兩岸產業鏈供應鏈合作，建議台商了解大陸新政策，掌握合作商機。

2024兩岸企業家峰會年會今日在廈門國際博覽會議中心舉行，年會主題是「打造兩岸新時代產業鏈，促進兩岸經濟融合發展」。

劉兆玄表示，過去一年，峰會各產業小組取得了很多具體進展，尤其是在新能源汽車產業鏈、生技醫藥產業、節能環保產業等方面。

劉兆玄提到，近年來，全球經濟遭遇關稅壁壘、科技管制、經濟制裁和金融干預等問題，使原本以規則為導向的世界多邊自由貿易體系迅速崩壞。兩岸經貿交流也受到波及，台灣對大陸的出口近年來逐年減少，台商對大陸的投資衰退趨勢明顯。兩岸貿易和投資比重同步大幅下跌的現象，「值得我們高度警惕。」

劉兆玄表示，大陸傳統產業逐漸外移和被迫與美歐市場脫鉤已是難以逆轉的趨勢。大陸方面除持續推動傳統產業向中西部和西北部有序梯度轉移、擴大內需消費市場和內外雙循環相互促進等政策之外，也正致力推動科技研發創新和加速產業鏈的自主化和在地化。

對此，劉兆玄表示，兩岸產業面對新的情勢，應採取新的思維。他提出幾點建議，首先「峰會已選定新能源汽車、智能（智慧）裝備製造、工業互聯網和節能環保等重點領域，優先推動兩岸產業鏈供應鏈合作」。其次，在資訊產業，數位經濟與綠色經濟也可以加強合作。

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劉兆玄還指出，大陸面對國際經濟情勢的劇烈變化，已訂定「進一步全面深化改革和推進中國式現代化」的重大政策，將依循產業技術創新、新質生產力提升、實體經濟和數位經濟的深度融合、產業鏈供應鏈韌性和安全水準有效提升，以及投資和貿易體制機制的高水準對外開放等途徑，致力提升大陸經濟的長遠發展。

他建議，兩岸的企業家應深入了解其政策內涵，確實掌握潛在的合作商機。（編輯：吳柏緯）1131209