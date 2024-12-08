兩岸企業家峰會9日廈門登場 宋濤、劉兆玄將出席

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（中央社記者廖文綺廈門8日電）2024年兩岸企業家峰會將於9、10日於廈門舉行，今年峰會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。9日開幕式上，中國大陸國台辦主任宋濤將宣讀賀信，峰會台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍同場出席。

與會嘉賓名單顯示，台灣方面出席人士還包括兩岸企業家峰會副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘，以及台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣商業總會理事長許舒博。前經濟部長杜紫軍任峰會能源及環保節能產業合作推動小組召集人；國光生物科技董事長詹啟賢任生物科技與健康照護產業合作推動小組召集人。

開幕式之後，上午將舉行5個演講主題，包括「反全球化下全球供應鏈之重組：以半導體業為例」、「全球產業鏈重構與兩岸合作：融合與升級」、「新時代新挑戰，AI共創新金融」等。

9日下午峰會產業合作推動小組將各別舉行專題論壇或參訪，包括「資訊、通信產業合作推動小組」、「金融產業合作推動小組」、「智能製造及裝備產業合作推動小組」等8個小組將邀請雙方企業領袖和專家，針對重要產業議題進行深度會談及交流。

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10日上午各小組則會有參訪活動，參訪企業包括冠捷顯示科技（廈門）、聯芯集成電路製造（廈門）、華為（廈門）開發者創新應用中心、百度飛槳（廈門）人工智能產業賦能中心、廈門金龍聯合汽車工業公司。會議總結將由台灣方面秘書長尹啟銘主持，並由中國大陸方面副理事長張平總結。

兩岸企業家峰會自2013年7月成立，為目前兩岸最高層級經貿交流平台，今年邁入第11個年度。兩岸企業家峰會台灣峰會目前由前副總統蕭萬長擔任名譽理事長、劉兆玄擔任理事長、前經濟部長陳瑞隆擔任副理事長、尹啟銘擔任秘書長。迄今為止，台灣峰會共有25家團體會員及126家個別企業會員。（編輯：張淑伶）1131208